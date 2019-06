Umweltfreundliche Stadt : „Kaarster for future“ planen globalen Klima-Aktionstag

Kaarst Bei einem Treffen für den globalen Klima-Aktionstag wurden Pläne für die Stadt geschmiedet. Auch ein Klimanotstandskonzept wird entwickelt.

Auch der längste Weg beginnt mit einem Schritt – um die noch junge Klimabewegung und den geplanten globalen Aktionstag am 20. September zu unterstützen, ergriff Werner Kindsmüller, Vorsitzender der „Kaarster gegen Fluglärm“, die Initiative und lud zu einem Vorbereitungstreffen in die Volkshochschule ein. Immerhin begreift der Verein den Luftverkehr als das klimaschädlichste Fortbewegungsmittel: „Über 200 Gramm Treibhausgas pro Personenkilometer setzt ein Flugzeug frei“, so Kindsmüller. Es werde Zeit, auch in Kaarst Zeichen für eine klimafreundliche Stadt zu setzen und Aufklärungsarbeit zu leisten. Deshalb hatte er zahlreiche Institutionen und Personen angeschrieben, gekommen war ein kleiner, aber feiner Kreis von acht Interessierten, überwiegend aus privater Motivation.

In einer engagierten Diskussion kristallisierten sich nicht nur der neue Name „Kaarster for future“, sondern drei Säulen einer Unterstützung der Klimaschutzbewegung auf überregionaler wie auf lokaler Ebene heraus. In zwei Schritten soll der globale Aktionstag vorbereitet werden. Zunächst entwickeln die Teilnehmer einen Aufruf zur gedanklichen Auseinandersetzung mit mehr Klimaschutz in Kaarst, der von möglichst vielen gesellschaftlichen Kräften unterzeichnet werden soll. In einem weiteren Schritt entsteht ein „Klimarat“, der in allen fünf Kaarster Ortsteilen abgehalten wird und Ideen der Bürger für eine mögliche Verbesserung des Klimas vor Ort sammelt und Missstände auflistet. Dieses „Klimanotstandskonzept“ könnte am 20. September an Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus überreicht werden. Zudem soll es an diesem Tag eine Kundgebung auf dem Rathausplatz in Kaarst geben. Anschließend ist eine Fahrradsternfahrt nach Neuss und eventuell Düsseldorf geplant, wobei man sich mit den Neussern zusammenschließen möchte. So können möglichst viele Menschen zu einer Teilnahme am Aktionstag mobilisiert werden.