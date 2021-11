Aktion in Kaarst an Heiligabend : Weihnachtsfeiern in der Nachbarschaft

Annette Begemann, Dieter Böttcher und Brigitta Berweiler (v.l.) vom ökumenischen Arbeitskreis Weihnachten. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Wie im vergangenen Jahr rufen die katholische und die evangelische Gemeinde dazu auf, Heiligabend gemeinsam in der Nachbarschaft zu feiern. Die benötigten Materialien werden wieder zur Verfügung gestellt.

Die Resonanz war beeindruckend. An mehr als 80 Orten ist im vergangenen Jahr gleichzeitig im Freien von Nachbarn an Heiligabend in Garagenhöfen, Grünflächen oder auf kleinen Plätzen das Weihnachtsfest gefeiert worden. Insgesamt, so schätzt der ökumenische Arbeitskreis Weihnachten, der sich extra zu diesem Zweck gegründet hatte, feierten rund 3000 Menschen gemeinsam Weihnachten. Egal, ob gläubig oder nicht – die Aktion hat die Kaarster im Weihnachtsfest vereint. In diesem Jahr läuten an Heiligabend erneut um 16 Uhr die Kirchenglocken und laden damit zu der Neuauflage der Aktion ein.

Dabei ist die Situation in diesem Jahr etwas anders als noch 2020. „Mittlerweile sind viele geimpft und wir werden wahrscheinlich in keinen kompletten Lockdown mehr rasen, auch wenn ich mir aufgrund der aktuellen Entwicklung nicht sicher bin“, erklärt die evangelische Pfarrerin Annette Begemann. Die Frage sei, ob die Gläubigen überhaupt in den Kirchen Weihnachten feiern wollen. Dieter Böttcher, Kantor der katholischen Kirche, erinnert sich an das vergangene Jahr. „Wir haben es einfach gemacht, es war eine gute Sache“. Einige Nachbarschaften haben die Rückmeldung gegeben, dass sie sich auf jeden Fall wieder mit den Nachbarn am Nachmittag treffen, egal ob die Aktion wieder stattfindet oder nicht. Brigitta Berweiler ist ebenfalls im Arbeitskreis aktiv. „Wir wussten gar nicht, wie die Leute darauf anspringen. Aber die Leute fanden die Idee super“, erinnert sie sich. Und: die Idee passe in die heutige Zeit, in der immer mehr Menschen den Gottesdienst meiden oder komplett aus der Kirche austreten. Berweiler bezeichnet die gemeinsame Aktion als „Samenkörner, die ins nächste Jahrzehnt hineinwachsen und aufblühen werden“. Wegen Corona mussten die Kirchen im vergangenen Jahr aktiv werden und sich ein neues Konzept für das größte Familienfest des Jahres ausdenken. Begemann sieht in der Aktion keine Konkurrenz zu den Gottesdiensten, sondern eine Ergänzung. Das Angebot richtet sich auch an Familien mit Kindern, damit der ungeimpfte Nachwuchs sich nicht in die Kirche quetschen muss.

Info Glockengeläut gibt den Startschuss Materialien Die benötigten Materialien wie Einladungskarten, Texte, Musik oder auch weitere Ideen gibt es im Internet unter www.kirchenmusik-kaarst.de. Glockengeläut Das Glockengeläut an Heiligabend um 16 Uhr ist der Startschuss zu der Aktion „Weihnachten kommt zu dir“. Oster-Versuch Am Osterfest hat es einen ähnlichen Versuch gegeben, allerdings war die Teilnahme nicht sehr erfreulich.

Brigitta Berweiler ist der festen Überzeugung, dass die Aktion in der schwierigen Corona-Zeit sozial sehr wichtig war und wird. „Viele waren über Weihnachten einsam und konnten auch von der eigenen Haustür an den Nachbarschafts-Feiern teilnehmen. Das stellt ich mir auch für dieses Jahr wieder so vor“, sagt sie. Ihr Credo: Macht es für die Menschen, die alleine sind. Denen kann man ein Geschenk machen. Kaarst ist nach Einschätzung von Böttcher eine Stadt, in der Nachbarschaften noch eine wichtige Rolle spielen und gelebt werden. Neu ist in diesem Jahr, dass die Nachbarn wieder gemeinsam singen dürfen. Das wurde im vergangenen Jahr kurz vor Heiligabend verboten. Allerdings waren die Teilnehmer sehr kreativ und haben unter anderem Musiker in die Fenster gestellt.