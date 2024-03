Neben der Gesamtschule Büttgen Ahmadiyya-Gemeinde pflanzt Friedensbaum

In einer kleinen feierlichen Zeremonie wurden Koran-Verse im Original und der deutschen Übersetzung zitiert. Die Linde ist ein Zeichen für ein friedliches Miteinander, das die Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde bereits in Kaarst erleben, denn mit der Stadt verbinden sie eine lange und schöne Freundschaft. Ein Baum hat viele Bedeutungen, für Adam und Eva sogar eine existenzielle mit der Vertreibung aus dem Paradies. Er symbolisiert aber auch Brauchtum und Heimat. Zudem bietet ein Baum Nutzen in Form von Holz, Sauerstoff und Früchten. Er dient vielen Tieren und Organismen als Rückzugsort und Zuhause – das lässt sich auf die Gesellschaft übertragen, die Integration fördern und ein Miteinander leben sollte. Die neue Linde bedeutet aber auch Standhaftigkeit, Stärke und Nachhaltigkeit in Gedanken an zukünftige Generationen. Zudem zieht sie Bienen an, die Honig produzieren, dem im Koran heilende Kräfte zugeschrieben werden. Und die Friedensbäume der Ahmadiyya-Gemeinde bilden irgendwann einen Wald des Friedens, denn über 1000 Bäume wurden in allen Teilen Deutschlands bereits gepflanzt. Im Rhein-Kreis Neuss finden sich neben Kaarst auch Bäume in Dormagen, Neuss und Meerbusch.