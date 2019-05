AfD-Vorsitzender Christof Rausch im EU-Check : „Wenn Deutschland nicht mehr zahlt, bricht die EU zusammen“

Kaarst Christof Rausch, Vorsitzender des AfD-Stadtverbandes, im EU-Check.

Meines Erachtens profitiert Kaarst nicht von der EU. Wie auch, wenn für Deutschland, als größtem Nettozahler, die Nachteile überwiegen? Deutschland war zu EWG-Zeiten verhältnismäßig sehr viel reicher und vom Wohlstand profitierte ein größerer Teil unserer Bevölkerung als heute. Die Gefahren für den Wohlstand in Deutschland sind riesig. In diesem Zusammenhang möchte ich nur die fast eine Billion hohen Target-Salden, die von den Schuldnerländern nie zurückgezahlt werden können, oder die europäische Bankenhaftung nennen.

Glauben Sie an eine Zukunft der EU?

Nicht in der jetzigen Form. Die selbstbedinerische EU wird zunehmend von den Altparteien mit Europa gleichgesetzt, was falsch ist. Auch wenn oft kolportiert wird, die AfD sei gegen Europa, ist das schlicht falsch. Es wird nicht richtiger wenn es wie ein Mantra wiederholt und nachgeplappert wird. Wir sind nicht gegen Europa. Wir sind für ein Europa der Vaterländer, wo die Entscheidungen, die uns betreffen, auch dann auf nationaler Ebene getroffen werden. Wo freier Handel und Selbstbestimmung möglich sind, und die jeweilige Kultur ihren Raum behält. Einfach gesagt wir sind für ein vielfältiges und buntes Europa ohne Gleichmacherei durch die EU-Bürokratie.

Deutschland muss noch mehr zahlen. Schlimmer noch: wir verlieren einen vernünftigen Partner an unserer Seite. Wir werden sehen das in Zukunft die Geberländer noch öfter von den wirtschaftlich unsoliden im Süden des Kontinents überstimmt werden. Dazu kommt ein Ungleichgewicht der Stimmen. Was das bedeutet, kann sich jeder ausmalen.