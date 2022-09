Wirtschaftsweg in Kaarst : Ärger um umgefahrenes Naturschutzgebiet-Schild

Kaarst Immer wieder ärgert sich ein Kaarster Bürger über umgefahrene Verkehrsschilder mit der Aufschrift „Naturschutzgebiet“. Jetzt war es wieder soweit.

Bereits im vergangenen Jahr sind dem Kaarster Bürger Hans-Jürgen Haverkamp umgefahrene Verkehrsschilder mit der Aufschrift „Naturschutzgebiet“ im Bereich der Straße „Am Winkelter Hof“ in Kaarst aufgefallen. Auch in diesem Jahr habe er erneut diese Schilder gesehen, die abgeknickt über die Straße ragten und später ganz auf dem Boden lagen. „Im vergangenen Jahr stand das Schild nach sechs Wochen wieder, dieses Jahr dauert es viel länger“, sagt Haverkamp. Bereits im März hatte er die umgefahrenen Schilder zuerst der Stadt Kaarst, später dem Rhein-Kreis Neuss als zuständige Behörde gemeldet. „Alle reden immer von Umwelt und Nachhaltigkeit, jeden Tag liest man darüber etwas in den Medien. Da muss man keine Schilder umfahren, auf denen ein Naturschutzgebiet ausgewiesen wird“, zeigt sich Haverkamp erbost über den Fakt, dass im zweiten Jahr in Folge die gleichen Schilder umgefahren wurden. Auf Nachfrage unserer Redaktion beim Rhein-Kreis Neuss heißt es, dass neue Schilder bestellt seien und in rund zwei Wochen wieder aufgestellt werden. Wer die Schilder umgefahren hat, weiß der Rhein-Kreis nicht. Das Schild steht neben dem Wirtschaftsweg und würde niemanden behindern, so Haverkamp. „Deshalb ist es so ärgerlich“, sagt er. In einer Mail von Haverkamp an den Rhein-Kreis, die unserer Redaktion vorliegt, vermutet er, dass ein Landwirt die Schilder in diesem und im vergangenen Jahr umgefahren habe. Beweisen kann er die Behauptung allerdings nicht.