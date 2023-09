Anmeldungen an Gymnasien Das Motto lautet ab sofort „Kaarster first“

Dieser Beschluss hat nicht jedem gefallen und wurde nur „mit Bauchschmerzen“ getroffen, wie Hildegard Kuhlmeier (SPD) zugab. Ab dem Schuljahr 2024/2025 werden am Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) und am Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) keine Schüler aus anderen Gemeinden, die in ihrer Wohnsitzgemeinde ein Gymnasium besuchen können, mehr aufgenommen, solange die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität der jeweiligen Schule übersteigt. Anders ausgedrückt: Ab dem kommenden Jahr heißt es „Kaarster first“ an den Gymnasien. In berechtigten Einzelfällen wie der Aufnahme von Geschwisterkindern wird die Bürgermeisterin allerdings ermächtigt, Ausnahmen zu erteilen. Diese Möglichkeit für das Anmeldeverfahren in den einzelnen Kommunen ist im Schulgesetz für das Land NRW geregelt.