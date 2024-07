Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst Wenn der Schulhof zum Open-Air-Kino wird

Der Schulhof des Albert-Einstein-Gymnasiums wird während der Sommerferien zweckentfremdet: In Kooperation mit dem Kulturbereich der Stadt Kaarst und dank der Unterstützung von Kaarster Sponsoren – die Eventagentur „PS Event“ und Heimkinoausstatter „GrobiTV“ – präsentiert das Kino Kaarst vom 7. bis 10. August ein Open-Air-Sommerkino. Gezeigt werden dabei ausschließlich Musikfilme, die von den Besuchern des Kinos im Vorfeld ausgesucht werden konnten. Nun ist die Entscheidung gefallen. Gezeigt werden „Bohemian Rhapsody“ (7. August), „A Star is Born“ (8.), „Mamma Mia“ (9.) und „Bob Marley – One love“ (10.).