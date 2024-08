Französische Partnerstadt von Kaarst AEG-Schülerinnen stellen Kunstwerke in La Madeleine aus

Mittlerweile sind vier Wochen der Sommerferien vorbei, so langsam bereiten sich die Schulen auf das neue Jahr vor. Doch auch in den Ferien gibt es Neuigkeiten, in diesem Fall vom Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst. Drei Schülerinnen des Kunst-Leistungskurses haben noch vor den Ferien die einzigartige Möglichkeit gehabt, ihre Kunstwerke in La Madeleine, seit 1989 französische Partnerstadt von Kaarst, auszustellen.