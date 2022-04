AEG-Schüler sammeln Spenden : Emotionaler Benefizabend für die Ukraine

Kaarst Der Benefizabend des Albert-Einstein-Gymnasiums für die Menschen in der Ukraine war ein großer Erfolg. Drei Auftritte bleiben in Erinnerung.

Der Benefizabend für die Opfer des Krieges in der Ukraine war den Schülern des Albert-Einstein-Gymnasiums ein ganz besonderes Anliegen, ein Ventil für ihre Empörung, für ihr Entsetzen über das, was derzeit in der Ukraine geschieht. Das spornte offenbar zu Höchstleistungen an. Schulleiter Bruno von Berg zeigte sich erfreut und überrascht: „Ich bin total beeindruckt, welche Talente wir hier an der Schule haben – es ist ganz toll, wie sich die Schülerinnen und Schüler einsetzen.“

Aber es gab drei überragende Auftritte, die mit einem Riesenapplaus belohnt wurden. Da war zum einen David Kowark (16), der Sänger der Schulband, der mit seinem Gesang das Auditorium in seinen Bann zog. Ausgewählt hatte die Band Titel wie „All of me“ oder „Renegates“ – Titel, die unter die Haut gehen. Greta Schaper sang in den Reihen der Einstein-Singers, und später trug sie „Home to you“ vor – das Publikum war begeistert. Alexandra Niederdränk setzte noch einen drauf: Zur Verarbeitung der schrecklichen Ereignisse in der Ukraine hatte die 16-Jährige den Song „Stand together“ geschrieben, den sie selber vortrug und sich dabei auch noch am Keyboard begleitete. Insgesamt ging es aber nicht darum, besondere Talenten eine Bühne zu bieten, sondern ein Zeichen zu setzen gegen die Barbarei in der Ukraine.