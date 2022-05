Projekt „Balu und Du“ am Einstein-Gymnasium in Kaarst : Schüler schenken Schülern Zeit

Projekt „Balu und Du“ am Einstein-Gymnasium in Kaarst

Kaarst Am Albert-Einstein-Gymnasium hat in diesem Schuljahr ein neuer Projektkursus begonnen. Beim Mentorprogramm „Balu und Du“ übernehmen zwölf Gymnasiasten die Verantwortung für ein Grundschulkind.

Die „Balus“ sitzen in einem Stuhlkreis in einem Klassenzimmer des Albert-Einstein-Gymnasiums und erzählen mit Begeisterung und Enthusiasmus von ihren Treffen mit den „Moglis“: So werden die Grundschulkinder genannt, die an dem Mentorenprogramm „Balu und Du“ teilnehmen, das seit Beginn des Schuljahres als Projektkursus am AEG angeboten wird. Sie sind zwischen sechs und acht Jahre alt und wachsen in herausfordernden Umständen auf, einige haben Förderbedarf. Geleitet wird das Projekt von Regine Windecker, die Sozialwissenschaften und Sport unterrichtet. „Das Mentorenprogramm soll Grundschulkinder im außerschulischen Bereich fördern“, erklärt Windecker.