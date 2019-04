Gymnasium in Kaarst : Einstein-Schüler gründen eigenes Unternehmen

Kaarst Schüler des Albert-Einstein-Gymnasiums haben sich im Rahmen eines Projektkurses mit einer Firma selbstständig gemacht.

Maria, Lisa, Marvin, Antoine und Luis proben derzeit den Ernstfall: Wie ist es, ein eigenes Unternehmen zu führen? Die fünf Schüler des Albert-Einstein-Gymnasiums in Kaarst haben im Rahmen ihres Kurses Sozialwissenschaften das Projekt Unternehmensgründung gewählt, in dem sie genau das machen: eine eigene Firma betreiben. „Uns ist aufgefallen, dass das Kulturprogramm in Kaarst für Schüler ab der fünften Klasse eigentlich nicht vorhanden ist“, sagt die 17-jährige Maria. Um dieses zu erweitern, bietet das Schülerunternehmen Kurse in der Jugendeinrichtung Bebop an. „Weil wir ja auch betroffen waren, haben wir uns als Aufgabe genommen, das zu verändern“, sagt Maria weiter. Sieben Schüler haben insgesamt zwei Firmen gegründet, das andere Schulunternehmen vertreibt T-Shirts. „Die Grundidee war, dass jeder seine Fähigkeiten einbringt“, sagt Antoine (18). Angefangen hat die Schülerfirma mit einem Graffiti-Kursus, doch nach den Sommerferien sollen weitere dazu kommen. Die Schüler denken dabei an einen Theaterkursus und eine Schreibwerkstatt.