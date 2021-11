Vierkanthof in Kaarst-Vorst : Adventsmarkt auf dem Tuppenhof erneut abgesagt

Vorst Die Vorfreude bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Tuppenhofs in Vorst war riesig: Nach einem Jahr Zwangspause sollte am 11. und 12. Dezember wieder der Adventsmarkt stattfinden. Doch das Mitarbeitertreffen endete jetzt mit einer Überraschung.

Doch nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Wilfried Kluth stellte Jürgen Rau als Geschäftsführer die Frage, ob denn alle sicher seien, dass der Weihnachtsmarkt in Anbetracht der aktuellen Pandemiediskussion überhaupt stattfinden könne. Als dann Anja Progl als Leiterin des „Arbeitskreises Adventsmarkt“ von zwei Abmeldungen bei den Standanbietern berichtete, war die Entscheidung der nachfolgenden Abstimmung absehbar. „Es ist uns nicht leicht gefallen, aber wir wollten aufgrund der aktuellen Situation mit gutem Beispiel voran gehen“, so Stevens. Ob die geplante Kutschenfahrt mit dem Nikolaus am 5. Dezember durchgeführt werden kann, soll in dieser Woche entschieden werden.