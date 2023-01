Kaarster Künstler Schiefers Werke zu Heft gebunden

Meine Adventsarbeit hat mich manchmal bis an den Rand der Erschöpfung geführt“, sagt der Kaarster Künstler Wilhelm Schiefer. Er hatte sich diesen Stress selbst auferlegt, indem er in der Adventszeit jeden Tag eine Grafik fertigte. Für die Texte sorgten Helmut Engels sowie die Eheleute Ilse Petry-Ambrosius und Ludwig Petry. Jetzt liegt die Sammlung der 24 Arbeiten als gebundenes Heft vor. Entstanden sind die Drucke in der Druckerei der Stadt; am Donnerstag bekam Schiefer 100 Exemplare überreicht.