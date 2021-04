Gefahrenstellen für Radfahrer in Kaarst : ADFC übergibt Liste mit 69 Kritikpunkten

Gefahrenstellen für Radfahrer in Kaarst

Kaarst Mitglieder des ADFC haben der Kaarster Bürgermeisterin Ursula Baum eine Liste mit potenziellen Gefahrenstellen für Radfahrer übergeben. Baum verspricht, sich darum zu kümmern.

Fahrräder mit und ohne Anhänger und ein Lastenfahrrad sind in der vergangenen Woche bei allerbestem Fahrradwetter vor dem Kaarster Rathaus vorgefahren. Mit dabei: Der Fahrradbeauftragte und Sprecher des ADFC-Ortsverbands Horst Luhmer. Er holte aus der Gepäcktasche seines Fahrrads eine Mappe. Der Inhalt: Eine Dokumentation von Sperrbügeln und Pollern, die vor allem den Besitzern von Lastenfahrrädern das Leben schwer beziehungsweise ein Fortkommen auf bestimmten Wegen unmöglich machen. Bürgermeisterin Ursula Baum nahm die Mappe in Empfang. Sie verzichtete darauf, eine voreilige Stellungnahme abzugeben, versprach aber, sich um das Anliegen zu kümmern.

Es geht um nicht weniger als 69 Kritikpunkte im gesamten Stadtgebiet. Die Schikanen, oft in Zinkgrau gehalten, sind bei Dunkelheit schwer zu erkennen und stellen deshalb eine Umfallgefahr dar. Gegenüber unserer Redaktion beklagt Luhmer vor allem die Hemmnisse an den Regiobahn-Übergängen. Und dass man seit Jahren vergeblich versuche, die Umlaufschranken zu beseitigen. Dieses Thema war allerdings noch nie so aktuell wie gerade jetzt: Lastenfahrräder sind für den ADFC „Schlüsselprodukte eines erfolgreichen Mobilitätswandels“.