Verbesserungen für Kaarst : ADFC ruft zur Teilnahme am Fahrradklima-Test auf

ADFC ruft zur Teilnahme am Fahrradklima-Test auf

Kaarst Horst Luhmer vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Kaarst hat sich mit einem „dringenden Appell“ an die Kaarster Bürger gewandt. Hintergrund ist der „Fahrradklima-Test 2022“, der jetzt gestartet ist.

Alle Bürger sind aufgerufen, die Fahrradfreundlichkeit ihrer Stadt zu bewerten. Der vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr geförderte Fahrradklima-Test ist das Zufriedenheits-Barometer der Radfahrenden in Deutschland. „Die Auswertung der Fragebögen gibt unseren Verkehrsplanern und politisch Verantwortlichen lebensnahe Rückmeldungen zum Erfolg ihrer Radverkehrsförderung und nützliche Hinweise für Verbesserungen“, sagt der ehemalige Fahrradbeauftragte der Stadt, der Mitte dieses Jahres von Julia Schulze Dörin abgelöst wurde. Die Ergebnisse werden für einzelne Städte und Gemeinden ausgewertet. Damit das gelingt, werden Teilnehmer zunächst gebeten, eine Postleitzahl des Ortes anzugeben, für den die Antworten gelten sollen. Die Befragung dauert zwischen fünf und zehn Minuten. „Je mehr Menschen mitmachen, umso repräsentativer und treffsicherer ist das Ergebnis“, sagt Luhmer. Teilgenommen werden kann unter der Adresse www.fahrradklima-test.adfc.de. Der Test endet am 30. November.

Im Interview mit unserer Redaktion hatte Luhmer die Radwege auf Kaarster Stadtgebiet zuletzt als „stark ausbaufähig“ bezeichnet, wollte in dem Zusammenhang auch das Problem der Zuständigkeit nicht unerwähnt lassen. „Baulastträger sind in Kaarst je nach Straße die Gemeinde, der Kreis oder das Land NRW“, betonte er. Der teilweise miserable Zustand sei auch auf die bevorzugte Verwendung von Betonpflaster anstelle von Asphalt zurückzuführen wie beispielsweise auf der Erftstraße. Selbst neu verlegte Pflasterbereiche würden nach kurzer Zeit zu Holperstrecken, als Beispiel nannte er die erneuerte Pflasterung der Driescher Straße. Auch neu gebaute Radwegeabschnitte wie der Kreisverkehr an der Gesamtschule Büttgen sind aus Sicht von Horst Luhmer für Radfahrende eine Zumutung.