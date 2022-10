Polizei sucht Zeugen : Acht Einbrüche in Autos auf Kaarster Stadtgebiet

Symbolbild: Autoknacker haben in Kaarst jetzt gleich mehrfach zugeschlagen. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Kaarst Auf Kaarster Stadtgebiet ist es am vergangenen Wochenende zu einer Vielzahl an Aufbrüchen geparkter Autos gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit – und sucht nun Zeugen.

An der Gemsenstraße wurde zwischen Samstag, circa 19 Uhr, und Montag, 6.10 Uhr, die Fensterscheibe an der Fahrertür eines Fahrzeuges eingeschlagen. Es wurden nach ersten Erkenntnissen technische Geräte gestohlen. Auf dem Parkplatz an der Ludwig-Erhard-Straße wurde um 0 Uhr am Montag eine Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Der Einbruch wurde Montag um 6.40 Uhr bemerkt. Ob etwas entwendet worden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Weitere Einbrüche fanden an der Neersener Straße statt. Am Freitag, circa 16 bis 17 Uhr, wurde dort ein Pkw abgestellt. Am Montag wurde er um 6.55 Uhr durchwühlt vorgefunden. Die Tatverdächtigen versuchten die Windschutzscheibe zu zertrümmern, schlugen dann die Seitenscheibe auf der linken Fahrzeugseite ein und entwendeten ein Navigationsgerät. Der Seitenspiegel an der Fahrzeugseite wurde ebenfalls abgeschlagen. Bei dem zweiten Fahrzeug wurde der Seitenspiegel beschädigt und die rechte Seitenscheibe auf der Fahrzeugseite eingeschlagen. Der Innenraum wurde durchwühlt. An der Straße „Am Hagelkreuz“ wurde am Freitag ein Fahrzeug abgestellt, das am Samstag noch unbeschädigt war. Am Montag, um 11.20 Uhr, wurde ein Fußgänger auf das beschädigte Fahrzeug aufmerksam und rief die Polizei. Die Scheibe wurde auf der Beifahrerseite eingeschlagen und das Auto durchwühlt. Ob etwas entwendet worden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Weiterer Fall: Ein am Montag gegen Mitternacht abgestelltes Fahrzeug wurde am Vormittag, gegen 11.45 Uhr, an der Martinusstraße beschädigt vorgefunden. Das Fenster auf der Beifahrerseite wurde eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden persönliche Gegenstände entwendet. Auf der Straße Rehweg wurde ein parkendes Fahrzeug zwischen Samstag, gegen 20 Uhr, und Sonntag, gegen 13 Uhr, beschädigt. Das Fenster auf der Beifahrerseite wurde eingeschlagen und es wurden nach ersten Erkenntnissen persönliche Gegenstände entwendet.