Ex-Schützenkönig aus Holzbüttgen : DJK-Abteilungsleiter sitzt auf Fuerteventura fest

Kaarst Ganz anders hatte sich Stefan Vollmert, Tischtennis-Abteilungsleiter der DJK Holzbüttgen und Ex-Schützenkönig, die vergangene Woche vorgestellt.

Er war am 13. März nach Fuerteventura geflogen, wollte ausspannen und sich sportlich auf weitere Projekte vorbereiten. Es war exakt der Tag, an dem der Westdeutsche Tischtennis-Verband (WTTV) den Spielbetrieb aussetzte und die Stadt Kaarst die Schließung der Sporthallen verkündete. Ein unbeschwerter Ferien-Aufenthalt war dann aber auf der Kanaren-Insel nicht mehr möglich: „Hier im Robinson Club steht das Leben still. Wir dürfen den Club nicht mehr verlassen, sind praktisch in Quarantäne. Strände und Straßen menschenleer. Die Polizei kommt in die Urlaubsanlagen und kontrolliert die Vorgaben. Wir sind draußen von der Polizei gestoppt worden und mussten in die Anlage zurück. Alles ganz bitter,“ sagt Vollmert.