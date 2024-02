Abriss der alten Sauerkrautfabrik hat begonnen Büttgen verliert ein Stück Geschichte

Josef Leuchtenberg hatte im Jahr 1861 den richtigen Riecher. Der Landwirt begann damals damit, in Neuss erfolgreich Sauerkraut industriell herzustellen und zu verkaufen. Das bekam auch Robert Grootens, von 1894 bis 1931 Bürgermeister von Büttgen, mit und rief 1897 die Büttgener Landwirte zusammen, um die Gründung einer eigenen Sauerkrautfabrik im Runddorf zu diskutieren. Und die Landwirte sagten ohne lange zu überlegen zu. So wurde 1898 eine Genossenschaft als Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung gegründet, die 1917 dann in eine GmbH umfirmiert wurde. Mehr als 125 Jahre lang wurde in der Sauerkrautfabrik der rheinische Kappes verarbeitet. Mit dem Abriss der Fabrik endet nun ein Stück Büttgener Geschichte.