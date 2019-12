Abiturientin aus Kaarst : Dank Youtube ins Orientierungsjahr

Kaarst Laura (18) nimmt an einem Vorbereitungsprogramm für ein Mint-Studium in Hamburg teil.

Die meisten Schülerinnen hassen es: Mathe, Physik und alle anderen naturwissenschaftlichen Fächer. Nicht so die 18-jährige Laura aus Kaarst, die in diesem Jahr ihr Abitur am Albert-Einstein-Gymnasium absolviert hat. Zwar hat sie im Hinblick auf ihren Numerus Clausus auf den Mathe-Leistungskurs verzichtet, doch es war „immer mein Lieblingsfach“, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt. Laura nimmt derzeit an einem Programm zur Vorbereitung auf ein Studium in einem Mint-Fach teil, das vom Hamburger Unternehmen sophia.T ausgerichtet wird. Sie ist eine von elf Teilnehmerinnen in diesem Jahrgang.