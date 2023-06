Kaarster Gymnasium feiert am Flughafen Die Location für den Abiball kostet 30.000 Euro

Die Schule ist vorbei, das Abitur in der Tasche – jetzt darf gefeiert werden. Auch die beiden Kaarster Gymnasien, das Albert-Einstein-Gymnasium und das Vorster Georg-Büchner-Gymnasium, veranstalten zum Abschluss und zum Abschied aus der Schule einen Abiball. Die Kosten für eine solche Feier sind in den vergangenen Jahren immens gestiegen. Die Kaarster Gymnasien haben versucht, die Kosten für ihre Abibälle in diesem Jahr niedrig zu halten. Dennoch zahlt das AEG allein für die Location 30.000 Euro. Das GBG feiert in der Schule.