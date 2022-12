Weihnachtsbäume in Kaarst Tannenbäume werden nur noch mit Anmeldung abgeholt

Das neue System wird in den sozialen Netzwerken rege diskutiert – die meisten Bürger befürchten, dass die Änderung zu chaotischen Zuständen führt – zumal in den ersten Tagen eine Anmeldung über die App nicht möglich war und die Nutzer eine Fehlermeldung erhielten. Mittlerweile funktioniert es allerdings wieder. Einige Meinungen aus dem Netz: „Das wird noch zu Chaos führen, inklusive in der Landschaft entsorgte Bäume“; „Wer kommt bloß wieder auf so einen Unfug?“; „Ein bürokratischer Irrsinn!“; „Viel Spaß an der Telefon-Hotline, da ist doch Chaos vorprogrammiert“.