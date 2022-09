39. Heft der heimatkundlichen Schriftenreihe vorgestellt : 92 Seiten über den Büttgener Friedhof

Büttgen Im 39. Heft der heimatkundlichen Schriftenreihe geht es um die Geschichte des Büttgener Friedhofs. Aber auch Beerdigungsbräuche und die Geschichte der Totenzettel werden thematisiert.

Egon W. Vossen war erstaunt. „So viele Gäste wie heute hatten wir lange nicht mehr“, sagte das Mitglied des Arbeitskreises Heimatkunde der St.-Sebastianus- Schützenbruderschaft Büttgen zu den rund 30 Zuhörern. Vor allem von der Prominenz des Besuchs am Montagabend zeigte sich Vossen angetan. Bei der Präsentation des 39. Heftes des heimatkundlichen Schriftenreihe war der CDU-Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling in die Pampussschule gekommen, um den Ausführungen von Vossen zu lauschen. Rund drei Jahre lang recherchierte der Autor zur Geschichte des Büttgener Friedhofs, herausgekommen ist ein 92 Seiten starkes Heft mit dem Titel „Die Geschichte des Büttgener Friedhofs“.

Vossen bedankte sich bei allen, die bei dem Buch mit Informationen, Bildern und der Bereitstellung von Unterlagen mitgewirkt haben: Angefangen beim Stadtarchiv bis hin zu Büttgener Bürgern. „Ich habe ein wahnsinniges Echo bei der Recherche empfunden“, sagte Vossen. Das Heft über die Sepulkralkultur – so der lateinische Name – ist in vier Kapitel unterteilt. Zu Beginn wird die Geschichte des Friedhofs angerissen, denn „Friedhöfe haben ihre eigene Geschichte, die es lohnt, sie aufzuzeichnen und darzustellen“, wie Vossen erklärte. Früher wurden die Verstorbenen in der Nähe der Kirche begraben.