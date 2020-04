Coronavirus in Kaarst : 90-Jährige näht 100 „Community-Masken“

Kaarst Immer mehr Menschen in Kaarst tragen einen Mund-Nasen-Schutz, um die Gefahr zu verringern, andere Menschen anzustecken.

Da echte Schutzmasken allerdings sehr rar sind, gibt es mittlerweile in Kaarst viele Menschen, die selbst zur Nähmaschine greifen. So wie Diana Jimenez de Becker, die kürzlich ihren 90. Geburtstag feierte. „Sie hat mich bei meinem Besuch gefragt, ob sie irgendwie helfen könnte“, erinnert sich Uschi Baum daran, wie sie in ihrer Funktion als stellvertretende Bürgermeisterin Jimenez de Becker einen Geburtstagsbesuch abstattete. Baum nahm die Hilfe der Seniorin in Anspruch, sie begann zu nähen und bis jetzt sind mehr als 100 sogenannte Community-Masken entstanden. Weitere 100 Masken stammen von Kaled Alkhshen, der 2015 als Flüchtling aus Syrien nach Kaarst gekommen war. In seiner Heimat hatte er eine große Bekleidungsfirma und das Handwerk Nähen gelernt, also setzte er sich kurzerhand an seine Nähmaschine und legte los. Binnen vier Tagen hat auch er 100 Masken genäht. „In Sachen Solidarität sind wir in Kaarst sehr gut aufgestellt“, sagt Baum. Auch Maßschneiderin Astrid Werle, Inhaberin der Düsseldorfer Boutique „Nadel-Streifen“, war sofort dabei. Die Expertin erklärt, dass der Stoff der selbst genähten Masken zu 100 Prozent aus Baumwolle bestehen muss und die Masken bei 90 Grad gewaschen werden sollen. Wie gut das Netzwerk in Kaarst funktioniert, zeigt die Zusammenarbeit zwischen dem Verein „Kaarster Helfen“ und den Bürgern. Stefan Hügen spendete Stoffe, von der Katholischen Frauen-Gemeinschaft (kfd) erklärten sich Christa Gramlich, Rita Schlüter, Edith Stelzer und Brigitte Weeger ebenfalls bereit, Masken zu nähen.