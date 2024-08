Unfall in Holzbüttgen 85-Jähriger nach Frontalcrash verstorben

Der 85 Jahre alte Mann, der bei dem Verkehrsunfall am 28. Juli am Bruchweg in Holzbüttgen schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, ist am Dienstagabend verstorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich einen Sachverständigen beauftragt. Die Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat 1 in Kaarst.