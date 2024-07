Drei Verletzte bei Unfall in Holzbüttgen Auto landet auf Dach – 85-Jähriger in Lebensgefahr

Am Bruchweg in Holzbüttgen hat es am Samstag (27. Juli) gegen 17 Uhr einen schweren Verkehrsunfall gegeben, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach wurde ein 85-jähriger Mann aus Kaarst so schwer verletzt, dass aktuell Lebensgefahr besteht.