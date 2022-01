Kellerbrand in Kaarst : 82-Jährige rettet sich aus brennendem Bungalow

Kellerbrand in Kaarst

Kaarst Eine 82-jährige in Kaarst konnte sich aus einem brennenden Bungalow retten. Das Kriminalkommisariat hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Zu einem Brand in einem Keller eines Reihenhausbungalows an der Gemsenstraßekam es am Donnerstagnachmittag, 6. Januar, gegen 15.10 Uhr. Die 82 Jahre alte Bewohnerin war alleine auf dem Anwesen und konnte das Haus selbstständig unverletzt verlassen. Durch Einheiten der Feuerwehr Kaarst wurde der Brand gelöscht. Aufgrund eines erheblichen Gebäudeschadens ist das Haus derzeit nicht bewohnbar.