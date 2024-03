Gladbacher Straße in Büttgen 70-Jährige bei Unfall verletzt

Büttgen · Bei einem Unfall an der Gladbacher Straße in Büttgen hat sich am Donnerstag eine 70 Jahre alte Frau aus Korschenbroich verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

01.03.2024 , 14:01 Uhr

In Büttgen hat es am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall gegeben. Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich L381/Gladbacher Straße in Büttgen am Donnerstag gegen 18.50 Uhr hat sich eine 70 Jahre alte Frau aus Korschenbroich verletzt. Eine 39 Jahre alte Frau aus Kaarst hatte zuvor mir ihrem Pkw die L381 aus Korschenbroich kommend befahren. An der oben genannten Kreuzung bog sie nach ersten Erkenntnissen nach links in die Gladbacher Straße ein und übersah dabei das ihr entgegenkommende Auto der Korschenbroicherin. In Folge des Zusammenstoßes musste die 70-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(seeg)