Polizeieinsätze in Meerbusch 68-jährige Kaarsterin bei Unfall schwer verletzt

Bei einer Verkehrskontrolle an der Neusser Straße in Meerbusch hat die Polizei nach eigenen Angaben am Mittwoch (26. Juni) gegen 1 Uhr einen 49- jährigen Mann aus Kaarst mit seinem Pkw angehalten. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle ergaben sich schnell Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht, sodass der Kaarster die Beamten zu einer umliegenden Polizeiwache begleiten musste, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss konnte er die Wache zwar wieder verlassen, allerdings ohne seinen Führerschein, den die Polizei sicherstellte. Der 49- Jährige darf vorerst keine Kraftfahrzeuge mehr führen. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss. Die weiteren Ermittlungen werden beim Verkehrskommissariat 2 geführt. Ebenfalls in Meerbusch war eine 68 Jahre alte Kaarsterin am Dienstag in einen Unfall verwickelt. Eine 74-jährige Frau aus Meerbusch befuhr mit ihrem Pkw die Moerser Straße in Richtung Meerbuscher Straße, als die Kaarsterin von der Bushaltestelle „Forsthaus“ auf die Straße trat. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte sie, die Straßenseite zu wechseln und übersah das von links kommende Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Kaasterin schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde.