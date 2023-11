Unfall an der Girmes-Kreuz-Straße 64-Jährige verliert Kontrolle über Fahrzeug und verletzt sich schwer

Aus noch nicht ermittelten Gründen hat die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, als sie die Girmes-Kreuz-Straße in Fahrtrichtung Rheinstraße befuhr. Nach ersten Erkenntnissen ist sie zunächst in Schlangenlinien und dann quer über die Gegenfahrbahn in einen geparkten Pkw gefahren. Dieser wurde vom Punkt des Zusammenstoßes etwa zwölf Meter entlang der Gegenfahrbahn geschoben, bis er in einen weiteren, ebenfalls geparkten Pkw prallte. Durch diesen Zusammenstoß wurden zwei dahinter geparkte Autos ineinandergeschoben.