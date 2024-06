Zuschuss für Vorst Bund fördert Umgestaltung von Grünzügen mit 620.000 Euro

Ingo Kotzian (CDU) freut sich darüber, „dass auch die FDP die Bedeutung der Grünzüge erkannt hat und sich bei der Bundesregierung dafür eingesetzt hat“. Für die CDU haben grüne Bereiche in Kaarst „schon lange Priorität, ob der Grünzug durch die Stadtmitte, in Holzbüttgen am Commerhof oder an der Gartenstraße in Büttgen“, so Kotzian weiter. Auch die CDU hofft auf eine schnelle Umsetzung. Die SPD begrüßt die Entscheidung ebenfalls: „Damit kann nun die Umsetzung des Konzepts beginnen, das sinnvolle und wichtige Maßnahmen zur Klimaanpassung enthält“, erklärt der umweltpolitische Sprecher Gereon Schüller.