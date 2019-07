Auf dem Kaarster See : In den Ferien die Segel setzen

Elvira Schwerdtfeger, Fachbereichsleiterin VHS (vorne links), und Doro Jänicke, Jugendobfrau des KSC (2.v.r.), mit den Teilnehmern. Foto: Lilienström/Sven Lilienström

Kaarst 60 Jugendliche haben jetzt an der Segelfreizeit auf dem Kaarster See teilgenommen.

Von Rudolf Barnholt

Der Kaarster Segelclub und die Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich arbeiten seit vielen Jahren zusammen. „Die junge VHS“ hatte jetzt wieder ein Schnuppersegeln im Angebot. Elvira Schwerdtfeger als zuständige Fachbereichsleiterin zog jetzt eine positive Bilanz: „Es war die fünfte Segelfreizeit – insgesamt haben 60 Jugendliche daran teilgenommen.“

Doro Jänicke, die Leiterin der Segelfreizeit, hatte es mit interessierten Schülern zu tun. Mädchen waren jetzt zum ersten Mal nicht vertreten. „Mein Süßer will am Sonntag mit mir segeln geh’n, sofern die Winde wehn“, sang einst Wencke Myhre. Ob sie dabei an den Großen Kaarster See gedacht hat, das Vereinsgewässer des Segelclubs?

Fest steht für Pressewart Sven Lilienström, dass die Windverhältnisse auf dem schmalen Gewässer mit den vielen Bäumen am Ufer, die den Wind abschirmen, nicht optimal sind. „Ich hatte einfach noch zu viel Freizeit“: So umschrieb Felix seine Motivation, 80 Euro in einen Segel-Schnupperkursus zu investieren. Der 15-jährige Korschenbroicher musste jetzt mit einer Doppelbelastung fertig werden: Vormittags jobben für eine neue Kameraausrüstung und nachmittags segeln. Für die Sommerferien hat er noch eine Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer geplant, einem großen Schiff mit zehn Schlafplätzen.

Auf dem See sammelten er und die anderen Segelschüler erste Erfahrungen auf den sogenannten Volksboot-Jollen. „Die sind zu Ausbildungszwecken sehr gut geeignet“, erklärt Doro Jänicke. Die Jungs konnten jetzt immer wieder ihren Wortschatz erweitern: Das Boot ins Wasser lassen, nennt der Segler slippen. Und sie kennen jetzt den Unterschied zwischen einer Wende und einer Halse. Mehr noch: Sie haben diese Manöver – entweder mit dem Bug oder mit dem Heck durch den Wind – auch auf dem Kaarster See absolviert. Nick (13) und Finn (12) aus Meerbusch hatten sich für den Schnupperkursus entschieden, weil die nächste Klassenfahrt im September aufs Ijsselmeer führt. Sie werden einen Wissensvorsprung haben, auch wenn die Plattbodenschiffe kaum mit den Jollen auf dem Kaarster See zu vergleichen sein dürften.