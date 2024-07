In der Eifel Kaarster baut Unfall unter Drogeneinfluss

Kaarst/Nideggen · In Nideggen in der Eifel hat ein 55 Jahre alter Kaarster am Dienstagabend einen Alleinunfall verursacht. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde klar, dass er unter dem Einfluss von Amphetaminen stand.

31.07.2024 , 13:02 Uhr

Der Kaarster war in der Eifel mit einem weißen Audi unterwegs. Foto: Polizei

In Nideggen in der Eifel hat ein Mann aus Kaarst am Dienstagabend einen Autounfall verursacht. Der 55-Jährige war nach Angaben der Polizei Düren auf der L11 unterwegs, als sich der Alleinunfall ereignete. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Kaarster befuhr die L11 in Richtung Brück. Im Kurvenbereich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Den Unfallhergang konnte sich der Fahrer allerdings nicht erklären. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest brachte wenig später Licht ins Dunkel – der Mann stand unter dem Einfluss von Amphetaminen. Zwar blieb der Fahr unverletzt, jedoch hatte er am Abend trotzdem noch Kontakt zu einem Arzt. Dieser entnahm ihm eine Blutprobe zur Beweissicherung. Das Fahrzeug des Mannes wurde abgeschleppt und sein Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von rund 4900 Euro.

(seeg)