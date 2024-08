„Kaarst köstlich“ in der Stadtmitte 5000 Kaarster stürmen Feierabendmarkt

„1000 Besucher haben wir beim Ordnungsamt angemeldet“, hatte der Kaarster Wirtschaftsförderer Felix Hemmer um 17 Uhr zu Beginn des ersten Street-Food-Feierabendmarktes in Kaarst gesagt. „Ich hoffe, es kommen 2000“, fügte er noch an. Weit gefehlt: 5000 Gäste sollten es am Ende werden – das Pflaster des Neumarkts vor dem Kaarster Rathaus war nicht mehr zu sehen, so dicht standen und saßen die Besucher.