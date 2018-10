Kaarst: 50 Jahre alte Yucca-Palme blüht

50 Jahre alte Yucca-Palme in voller Pracht

Käthe und Alois Kaulen erfreuen sich an den prächtigen Blüten ihrer Yucca-Palme vor der Terrasse. Foto: Tinter, Anja (ati)

Vorst Ein Setzling vor der Terrasse entwickelte sich über die Jahre zu einer prächtigen Pflanze.

Yucca-Palmen sind beliebte Zimmer- und Gartenpflanzen, sie sind widerstandsfähig und unkompliziert bei ihrer Pflege. In unseren Breiten ist eine Yucca-Blüte allerdings eher selten. Blühende Zimmer-Yuccas sieht man kaum. Garten-Yuccas können, sofern die Bedingungen stimmen und sie gut gepflegt werden, den Besitzer jedes Jahr mit Blüten erfreuen.

Käthe und Alois Kaulen haben in ihrem Garten in Vorst gleich zwei blühende Yuccas. Vor 50 Jahren pflanzte Käthe Kaulen den ersten Yucca-Setzling, ursprünglich als Sichtschutz vor der Terrasse, welcher sich über die Jahre zu einer prächtigen Pflanze entwickelt hat. Ein Ableger dieser ersten Yucca steht als mittlerweile gut gewachsener Stamm an anderer Stelle im Garten.