Auszeichnung der Bruderschaft Büttgen : „5 Aape“ mit Jan-van-Werth-Ehrenplakette ausgezeichnet

Büttgen Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Büttgen hat ihre zweithöchste Auszeichnung an einen befreundeten Karnevalsverein aus dem Ort vergeben: Die Jan-van-Werth-Ehrenplakette.

Nachdem Ehrenbrudermeister Ludger Heintz in seiner Begrüßung die Bedeutung des Begriffs Heimat in den Mittelpunkt gerückt hatte, übernahm Brudermeister Franz-Josef Bienefeld die Laudatio auf den neuen Preisträger. Obwohl der Auszuzeichnende bis zuletzt geheim gehalten wird, fiel den Anwesenden doch schnell auf, dass außergewöhnlich viele Karnevalisten in ihren roten Jacken und mit Narrenkappe im Saal des Pfarrzentrums anwesend waren.