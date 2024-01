Schuljahr 2024/2025 Punktlandung bei Schulanmeldungen in Kaarst

Die Budica in Büttgen verzeichnete 79 Anmeldungen, davon 71 von in Büttgen wohnhaften Kindern. Von den 79 Anmeldungen sind 28 für den katholischen Teilstandort. Es werden vermutlich drei Eingangsklassen gebildet. Die Astrid-Lindgren-Schule in Holzbüttgen wird neue Heimat von 72 Kindern, wovon 53 aus Holzbüttgen kommen. Von den derzeit zwölf Klassen verlassen drei vierte Klassen die Schule, sodass drei neue Eingangsklassen gebildet werden. 72 Kinder wurden an der Grundschule Vorst angemeldet, das ermöglicht die Bildung von drei Eingangsklassen. An der Matthias-Claudius-Schule in Kaarst gibt es bislang 63 Anmeldungen, was eine Überschreitung von sieben Kindern bedeutet. Sollte es zu Ablehnungen an der MCS kommen, stünden Kapazitäten an „wohnortnahen Schulen“ zur Verfügung, heißt es in der Vorlage der Verwaltung, die einstimmig beschlossen wurde.