Mann aus Mönchengladbach : 48-Jähriger stirbt im Kaarster See

Erneut ist im Kaarster See ein Mensch verstorben. (Archivfoto). Foto: Kandzorra, Christian/Kandzorra, Christian (cka)

Kaarst Ein 48 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach ist am Dienstagabend im Kaarster See ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Gegen 19 Uhr wurden Rettungskräfte und Polizei alarmiert. Ein Mann war leblos aus dem Wasser geholt und unter Reanimations-Maßnahmen in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort stellten Ärzte wenig später den Tod des 48-Jährigen fest. Derzeit prüft die Polizei, ob ein Badeunfall oder möglicherweise ein medizinischer Notfall ursächlich waren. Die Ermittlungen dauern an.

Es ist der erste Todesfall am Kaarster See in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr kamen dort zwei Menschen ums Leben: ein kleiner Junge (4) und ein junger Mann (19).

(jasi)