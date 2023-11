Kaarster Künstler 48. Herbstausstellung wird eröffnet

Die Stadt Kaarst lädt am Freitag, 24. November, um 19.30 Uhr zur Vernissage der 48. Herbstausstellung der Kaarster Künstler ein. Bürgermeisterin Ursula Baum wird die Werkschau in der Städtischen Galerie Kaarst in Büttgen eröffnen, anschließend führt mit Martin Bochynek einer der Juroren in die Ausstellung ein.