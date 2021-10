Fahrzeuge in Kaarst beschädigt : 47 Autos mit weißem Filzstift beschmiert

Fahrzeuge in Kaarst beschädigt

Die Polizei in Kaarst sucht nach den Tätern und hofft auf Zeugenhinweise (Symbol-Bild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Kaarst Unbekannte haben in Kaarst insgesamt 47 Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Taten zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr.

Die betroffenen Fahrzeuge waren an der Mittelstraße, der Kirchstraße, der Giemesstraße und am Jungfernweg geparkt. Die Taten wurden der Polizei am Sonntag gegen 8.15 Uhr gemeldet.