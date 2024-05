44. Ausgabe am Muttertag Maimarkt lockt mit Kunsthandwerk und verkaufsoffenem Sonntag

Wer noch nicht weiß, was er am Muttertag (12. Mai) machen soll, der könnte in der Kaarster Innenstadt vorbeischauen. Denn am kommenden Sonntag findet rund um den Neumarkt und das Maubiscenter bereits zum 44. Mal der Maimarkt statt. Veranstaltet wird der beliebte Markt von der Werbegemeinschaft Rathausarkaden, der Immobilien- und Standortgemeinschaft Kaarst-Mitte (ISG) sowie der Stadt. Für die Organisation ist seit 2011 die Veranstaltungsagentur „Eingedeckt“ zuständig.