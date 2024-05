Von Kunsthandwerk bis Kinderprogramm Markt im Mai, Kaarst ist dabei!

Rund um den Neumarkt und das Maubiscenter veranstalteten auch in diesem Jahr die Werbegemeinschaft der Rathausarkaden, die Stadt Kaarst und die Immobilien- und Standortgemeinschaft Kaarst-Mitte (ISG) in Kooperation mit der Veranstaltungsagentur „Eingedeckt“ bereits zum 44. Mal den Maimarkt am Muttertag. Besonders im Fokus standen in diesem Jahr die Attraktionen für die Kinder und ihre Familien. Von Entchenangeln über eine Hüpfburg, ein Karussell, sowie eine Station, an der verschiedene Dinge wie Schwerter und Schmuckkästchen bemalt werden konnten, ein kleines Indianerdorf, ein Ballonbauer und Kinderschminken, war wirklich alles vor Ort.