Biohof in Kaarst : 44 Fahrräder für Lammertzhof-Mitarbeiter

Biohof in Kaarst

Driesch Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk haben 44 Mitarbeiter des Biolands Lammertzhof vor der Weihnachtsfeier in der vergangenen Woche erhalten. Heiner Hannen hat seine Mitarbeiter mit Fahrrädern ausgestattet, um damit zur Arbeit zu kommen.

. Chef Heiner Hannen hat beim Radland Kirchhartz 44 Fahrräder geleast und stellt diese den Mitarbeitern zur Verfügung. Von den 44 Rädern sind die Hälfte E-Bikes. „Diese sind für die Mitarbeiter, die außerhalb von Kaarst wohnen“, sagt Hannen. Die Räder sind natürlich alle in Grün lackiert und mit dem Logo des Lammertzhof gebranded. Rahmenform und Größe waren frei wählbar. Der Leasing-Vertrag geht über drei Jahre, sodass Hannen die Kosten nicht auf einmal tragen muss. Ein E-Bike kostet 2320 Euro, die monatliche Leasing-Rate liegt bei 60,44 Euro.

Für jedes Rad hat Hannen einen Leasing-Vertrag mit dem Radland Kirchhartz abgeschlossen – Versicherung und Instandhaltungspauschale inbegriffen. „Wenn an dem Rad irgendetwas dran ist, können unsere Mitarbeiter das zu Kirchhartz bringen und dort reparieren lassen“, erklärt Hannen. Der Leasing-Vertrag hat für die Mitarbeiter keine steuerlichen Nachteile. „Für uns ist das eine Betriebsausgabe, so dass es für beide Seiten eine Win-Win-Situation ist“, sagt der Bio-Landwirt. Durch das Angebot erhofft sich Hannen, dass mehr Mitarbeiter mit dem Rad zur Arbeit kommen – egal, ob das Wetter gut oder schlecht ist. „In Sachen Klimaschutz sollte jeder Verantwortung übernehmen, im Kleinen wie im Großen“, sagt er. Hannen erhofft sich zudem weniger Fehlzeiten seiner Mitarbeiter durch den täglichen Gebrauch des Rads. Zusätzlich zu den Fahrrädern haben seine Mitarbeiter einen Kirchhartz-Gutschein zu Weihnachten geschenkt bekommen. Dieser soll für einen Helm genutzt werden, damit die Mitarbeiter auch sicher über die Straßen fahren. „E-Bikes sind gefährlich, da braucht man definitiv einen Helm“, sagt Hannen. Der Lammertzhof hat insgesamt 60 Mitarbeiter, also hat nicht jeder das Angebot des Bikeleasings genutzt. „Bei manchen macht es einfach keinen Sinn, weil sie zu weit weg wohnen“, sagt Hannen.