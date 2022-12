Neue Kunststele in Kaarst-Vorst Eine Skulptur mit Köpfchen - diese Bedeutung steckt dahinter

(barni) Mit dem neuen Rathaus in Kaarst kamen auch die Kunststelen im Stadtmitte-See. Das Stelenkonzept stammt von der 2006 verstorbenen Kaarster Künstlerin Martel Wiegand und von Helmut Blochwitz. Kunstwerke auf Stelen gibt es mittlerweile im gesamten Stadtgebiet. Die 41. Stele wurde jetzt in Vorst feierlich enthüllt. Der in Vorst lebende Grafikdesigner Horst F. Rumpel visualisiert damit die Tatsache, dass Kaarst zwar aus unterschiedlichen Stadtteilen besteht, diese aber untrennbar miteinander verbunden sind.