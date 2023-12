Advent in Kaarst 40 Traktoren setzen leuchtende Zeichen bei Lichterfahrt

Vor allem viele Kinder verfolgten das Spektakel, fanden es zwar toll, hatten sich aber auch durch den Motorenlärm etwas „erschreckt“, wie Lisa und Oskar (beide 7 Jahre) meinten. Einige Zuschauer bemängelten, dass die Traktoren zu schnell unterwegs waren und damit leider nur für einen kurzweiligen Genuss sorgten. Außerdem ließen sich die aufgebrachten Schilder in der Dunkelheit schlecht lesen, denn das diesjährige Motto lautete „Landwirte für Frieden und gerechte Landwirtschaft“. Damit hatte die Botschaft schon einen eher politischen Charakter: „Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es ohne Landwirte nicht klappt“, erläuterte Lukas Weyen. So ziehen aktuell 50 aktive Mitglieder in der KLJB an einem Strang.