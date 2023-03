Wie wird der Bedarf gedeckt? In Kaarst fehlen 40 stationäre Heimplätze

Lothar Fink (SPD) hat in seinem persönlichen Umfeld erfahren müssen, wie knapp Plätze für die Kurzzeitpflege sind: „Wir haben nach langer Suche in Düren einen Platz gefunden.“ Brügge hatte erklärt, dass 250 Betten in Senioreneinrichtungen des Kreises nicht belegt werden können, weil es an Personal mangelt. Lothar Fink mahnte, vorrangiges Ziel müsse es sein, die freien Stellen zu besetzen. Die Situation werde sich – so seine Prognose – verschärfen, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in die Pflegeheime drängen.