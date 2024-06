Am Samstag geht es los Kabarett-Sommer-Spezial startet auf dem Tuppenhof

Den Anfang macht am kommenden Samstag, 22. Juni, die Band „Regatta de Blanc – The Police and Sting Tribute Band“. Seit 35 Jahren sind die Musiker auf den Bühnen unterwegs. Die Stimme von Sänger Michael Griese kommt der Original-Stimme von Police-Frontmann Sting schon sehr nahe. Nach über 1500 Konzerten in den Clubs der Republik und im Ausland kommt die Band am Samstag nach Vorst und spielt Open Air auf dem Tuppenhof – wenn das Wetter mitspielt. Einziger Wermutstropfen: Das Konzert ist bereits ausverkauft.