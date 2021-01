Schriftstück belegt Immobilienverkauf : 360 Jahre alte Urkunde nach Restaurierung zurück im Archiv

Kaarst Sie ist die einzige Pergamenturkunde, die im Kaarster Stadtarchiv verwahrt wird. Und sie bezeugt den Verkauf des Weckenhofes im Jahr 1661. Nun ist die Urkunde aus der Restaurierungswerkstatt des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) ins Stadtarchiv zurückgekehrt.

Im Zuge der Restaurierung wurde die Urkunde gereinigt, von Rissen befreit und in einem maßgefertigten Archivkarton montiert. Darüber hinaus wurden die anhängten Wachssiegel gereinigt und befestigt.

Die Urkunde aus dem Jahre 1661 gibt in vielen Worten ein im Grundsatz einfaches Immobiliengeschäft wieder: den Verkauf des Weckenhofes. Der Weckenhof war einer der ältesten Kaarster Höfe. Mit seinem Besitz war das Mühlrecht in Kaarst verbunden. Infolge des Nordkanal-Baus trocknete der dortige Wasserlauf aus. Der damalige Hofbesitzer und Kaarster Bürgermeister ließ daraufhin eine neue Mühle an der heutigen Büdericher Straße errichten. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Weckenhof großenteils zerstört. Durch die Restaurierung ist die Handschrift der 360 Jahre alten Verkaufsurkunde wieder zu entziffern.