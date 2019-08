Nach Streit mit Machete : Kaarster wegen versuchten Totschlags in U-Haft

Das Amtsgericht in Neuss. (Symbolbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Kaarst Nach dem Streit zwischen zwei Männern in einer Wohnung auf der Grünstraße in Kaarst am vergangenen Sonntag ist vom Amtsgericht Neuss gegen einen Tatverdächtigen Untersuchungshaft veranlasst worden.

Ein 33 Jahre alter Kaarster hatte einem 25-Jährigen mit einer Machete verletzt, die in der Wohnung gefunden worden war. „Die Machete hat in diesem Sachverhalt eine Rolle gespielt“, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf unserer Redaktion. Die beiden Männer machten bei der Vernehmung widersprüchliche Angaben zu den Ereignissen in der Wohnung und zum Ursprung des Streits. Der 25-jährige Kontrahent befand sich zunächst zur stationären Behandlung in einer Klinik, konnte diese inzwischen aber wieder verlassen.

Die Motivlage und auch der Tatablauf konnten bislang nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an. Nach bisherigem Kenntnisstand war es am vergangenen Sonntagabend in einer Wohnung zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Beide Männer hatten Verletzungen erlitten. Da nicht auszuschließen war, dass Alkohol- und Drogenkonsum bei beiden Männern vorliegt, wurden Blutproben entnommen.

(seeg)