Gas.de stoppt Versorgung : 321 Kaarster Haushalte von Gas-Lieferstopp betroffen

Kaarst Die Kaarster Stadtwerke wollen den Kunden des Versorgers gas.de kurzfristig helfen. Die gas.de Versorgungsgesellschaft mbH hatte Ende vergangener Woche mitgeteilt, zum 2. Dezember die Gaslieferungen an ihre Kunden einzustellen.

Davon sind auch 321 Haushalte in Kaarst betroffen. „Ihnen wollen wir schnell eine Lösung anbieten“, sagt Stefan Meuser, Geschäftsführer der Stadtwerke Kaarst. Viele dieser Kunden werden automatisch seit dem 3. Dezember von den Stadtwerken über die Grundversorgung mit Gas beliefert. „Diese Grundversorgung ist jedoch deutlich teurer als ein normaler Tarif. Uns geht es darum, die Menschen möglichst schnell aus der Grundversorgung herauszuholen, um die finanzielle Belastung so gering wie möglich zu halten“, sagt Meuser: „Wir werden nicht alle 321 Haushalte erreichen. Aber wie wir der aktuellen Berichterstattung entnehmen können, gibt es Kunden, die nun existenzielle Sorgen haben. Ich empfehle in diesen Fällen, mit unserem Kundenbüro Kontakt aufzunehmen, um nach einer individuellen Lösung zu suchen.“