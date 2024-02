“Kaarst ist bunt!“ 3000 Kaarster demonstrieren gegen Rechtsextremismus

Dagmar Andrae-Maukel hatte das Ganze erst vor kurzem bei Facebook beworben – innerhalb kürzester Zeit gelang ihr und Mitstreiter Werner Kindsmüller, 35 Organisationen als Unterstützer zu gewinnen. Diese repräsentierten nahezu alle Bereiche von Gesellschaft, Kirche, Sport und Politik, sodass es auch ein Stelldichein bekannter Kaarster Persönlichkeiten gab. Aber noch viele andere kamen: wie die Großfamilie Bos, die mit Kindern im Alter von drei, sieben und neun Jahren Farbe bekannte: „Wir sind gegen Rechts und gegen die AfD“, erklärte sie. Zudem hätten sie als Eltern Vorbildfunktion für die Kinder, die mit Sicherheit niemals auf ihre Freunde mit Migrationshintergrund verzichten würden. Auch Pia Monz (17) schloss sich der Demonstration an: Es war nicht ihre erste. „Ich war schon in Neuss und Köln auf der Straße und will zeigen, wofür man sich einsetzt“, sagte sie. Ulla K. (69) war froh, dass die „laute Mehrheit“ auf die Straße geht, denn die aktuellen Entwicklungen schockierten sie und sie hofft, dass sich bei vielen Menschen ein Nachdenken einstellt. Sie fand die große Demonstration in Kaarst „toll und beruhigend“: Es gibt eben immer noch Menschen, die aufstehen.